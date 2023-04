Luego de que el titular del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, criticara a su par porteño, Eugenio Burzaco, por lo sucedido ayer con los choferes de la línea 620 y los compañeros del colectivero asesinado, Horacio Rodríguez Larreta salió a responderle públicamente.

“Las imágenes son contundentes. La Policía de la Ciudad lo salvó de una situación muy violenta y grave y él, en vez de agradecer con humildad, quiere putear al ministro“, señaló el jefe de gobierno porteño en declaraciones a FM Blue.

“Acá lo dramático es que perdimos una vida y que hay una familia destrozada, no cambiemos el foco… Entrar en las discusiones de la política me parece una falta de respeto, el señor Berni diciendo que lo va a insultar a Burzaco… Veamos como podemos cuidar mejor a la gente que entra y sale todos los días a la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, porque con agresión e insultos tenemos el país que tenemos“, prosiguió.

“La seguridad en el conurbano es un drama, a pocos minutos de donde estamos la gente tiene miedo… En CABA no hay delito cero, pero es la ciudad más segura de toda Latinoamérica. Sin embargo, cruzás la General Paz y la gente tiene miedo… están las entraderas, el ‘avisá a qué hora llegás’, a los chicos hay que llevarlos y traerlos, acompañarlos a la parada del colectivo, hay rejas y rejas, una policía que no está… Esa es la realidad hoy en el conurbano”, agregó.

Por último, y pensando en su candidatura presidencial, remató: “Así como en CABA mejoramos la seguridad, también lo vamos a hacer en el conurbano. Pero eso se logra trabajando, no hay soluciones mágicas, no es que viene Rambo y soluciona la seguridad, no existe eso, hay que trabajar, tener un plan y mantenerlo en el tiempo. Es lo que hacemos acá y lo que vamos a hacer en toda la Argentina si la gente me elige como presidente”.

