🗓 miércoles: CIELO MAYORMENTE NUBLADO a parcialmente nublado. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 18º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 26º.
🗓 jueves: CIELO PARCIALMENTE NUBLADO A mayormente NUBLADO. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 18º Y LA MÁXIMA RONDARÁ LOS 26º.
🗓 viernes: CIELO algo nublado a parcialmente nublado. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 19º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 27º.
🗓 sábado: CIELO ALGO NUBLADO A PARCIALMENTE NUBLADO . LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 17º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 26º.
🗓 domingo: CIELO ALGO NUBLADO A PARCIALMENTE NUBLADO . LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 18º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 28º.