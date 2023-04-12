🗓 miércoles: CIELO nublado con probabilidad de chaparrones a parcialmente nublado. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 18º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 23º.
🗓 jueves: CIELO mayormente NUBLADO A PARCIALMENTE NUBLADO . LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 13º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 18º.
🗓 viernes: CIELO ALGO NUBLADO A PARCIALMENTE NUBLADO . LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 13º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 18º.
🗓 sábado: CIELO MAYORMENTE NUBLADO A PARCIALMENTE NUBLADO. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 14º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 21º.
🗓 domingo: CIELO nublado y probabilidad de lluvias aisladas durante toda la jornada. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 15º Y LA MÁXIMA RONDARÁ LOS 19º.
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