🗓 miércoles: CIELO nublado con probabilidad de chaparrones a parcialmente nublado. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 18º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 23º.

🗓 jueves: CIELO mayormente NUBLADO A PARCIALMENTE NUBLADO . LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 13º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 18º.

🗓 viernes: CIELO ALGO NUBLADO A PARCIALMENTE NUBLADO . LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 13º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 18º.

🗓 sábado: CIELO MAYORMENTE NUBLADO A PARCIALMENTE NUBLADO. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 14º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 21º.

🗓 domingo: CIELO nublado y probabilidad de lluvias aisladas durante toda la jornada. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 15º Y LA MÁXIMA RONDARÁ LOS 19º.

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