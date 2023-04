“Nos preocupa la incertidumbre que genera el dólar. No se puede tener un dólar agro, un dólar industrial, un dólar contado con liqui. En fin, es un infierno. Es parche tras parche y el gobierno nacional no soluciona nada“, disparó este jueves Horacio Rodríguez Larreta al referirse a la situación económica ante la prensa.

Duro contra Alberto Fernández y en modo campaña, el jefe de gobierno porteño prosiguió: “El problema de la inestabilidad no surgió esta semana. Es un gobierno entero que no la pega y no da un rumbo. El presidente se ha jactado de no tener un plan“.

Y remató: “Todo esto es un episodio más de la política económica con una inflación que les come el bolsillo y no se llega a fin de mes. Es una angustia enorme que no empezó esa semana. Es un drama, no se puede vivir más así“.

Estas declaraciones surgieron en medio del anuncio de la elaboración de un proyecto de ley a partir del cual 80 trámites no tributarios en la Ciudad de Buenos Aires serán gratuitos: entre ellos estarán la habilitación de establecimientos, partidas de nacimiento, matrimonio y defunción y los trámites referidos a licencias de taxis y remises y otros ocho que quedarán eliminados.

“El certificado de convivencia, la adopción plena, las partidas de matrimonio, la de defunción, la unión civil, la certificación de la obra social, la renovación de remises, los cursos de manipulación de alimentos, las altas o bajas de conductores o acompañantes en el transporte escolar, las certificaciones de números de edificios, entre otros. Todo será gratuito. Hay 110 tasas impositivas que estamos eliminando en CABA“, concluyó el mandatario porteño.

