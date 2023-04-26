🗓 miércoles: CIELO algo NUBLADO A PARCIALMENTE NUBLADO . LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 16º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 24º.
🗓 jueves: CIELO ALGO NUBLADO A PARCIALMENTE NUBLADO . LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 14º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 23º.
🗓 viernes: CIELO MAYORMENTE NUBLADO A PARCIALMENTE NUBLADO. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 16º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 26º.
🗓 sábado: CIELO parcialmente nublado a algo nublado. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 19º Y LA MÁXIMA RONDARÁ LOS 28º.
🗓 domingo: CIELO NUBLADO CON PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y LLOVIZNAS DURANTE LA JORNADA. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 20º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 24º.
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