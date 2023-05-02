🗓 martes: CIELO ligeramente NUBLADO A despejado. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 7º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 20º.
🗓 miércoles: CIELO parcialmente nublado a despejado. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 9º Y LA MÁXIMA RONDARÁ LOS 21º.
🗓 jueves: CIELO algo nublado a despejado durante toda la jornada. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 11º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 22º.
🗓 viernes: CIELO ALGO NUBLADO A PARCIALMENTE NUBLADO . LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 13º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 24º.