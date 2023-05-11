🗓 jueves: CIELO ALGO NUBLADO A parcialmente nublado DURANTE TODA LA JORNADA. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 9º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 20º.
🗓 viernes: CIELO ALGO NUBLADO A PARCIALMENTE NUBLADO . LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 10º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 20º.
🗓 sábado: CIELO PARCIALMENTE NUBLADO A MAYORMENTE NUBLADO. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 12º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 21º.
🗓 domingo: CIELO ALGO NUBLADO A PARCIALMENTE NUBLADO. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 10º Y LA MÁXIMA RONDARÁ LOS 20º.