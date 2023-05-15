🗓 lunes: CIELO ALGO NUBLADO A PARCIALMENTE NUBLADO . LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 13º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 25º.
🗓 martes: CIELO PARCIALMENTE NUBLADO A algo NUBLADO. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 15º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 25º.
🗓 miércoles: CIELO ALGO NUBLADO A PARCIALMENTE NUBLADO. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 15º Y LA MÁXIMA RONDARÁ LOS 24º.
🗓 jueves: CIELO nublado con probabilidad de lluvias aisladas, mejorando hacia la tarde/noche. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 16º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 23º.