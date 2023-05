La titular del Ministerio de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, expresó en las últimas horas el rechazo a las protestas que llevan adelante la UTEP y la Unidad Piquetera y, en esta misma línea, pidió la intervención de la Defensoría Nacional de los de Derechos de Menores por la presencia de “niños y adolescentes” en medio de las movilizaciones y el acampe con vigilia en Plaza de Mayo.

“No es serio lo de Tolosa Paz. No hay ningún chico en el acampe. Están en la calle porque no tienen para comer. Ni vino la Defensoría de los Niños. El problema es que no tienen para comer. Zaracho le respondió muy bien. Vive en un country. Está diciendo cualquier barbaridad“, le retrucó Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero y la Unidad Piquetera en diálogo con AM750.

“Tiene a todos los movimientos sociales oficialistas en la calle denunciando el ajuste. Ante la confesión de partes, relevo de pruebas. Esto es así. Los compañeros que están adentro dicen que es un desastre. No soy yo, que soy un trosko“, prosiguió.

“Si tenés a los propios diciendo que no podemos seguir con esto, yo creo que son funcionarios que no funcionan. O funcionan para el FMI, pero no para resolver los problemas por los que los pusieron. Estamos hablando de la comida de los comedores populares, no de cosas extremas”, agregó.

Y remató: “Está como ministra. Que haga campaña los fines de semana. Tenemos un problema grande con una ministra que no escucha, que es de otra extracción social. No sabe lo que es el fío”.

Comentarios

comentarios