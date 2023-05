En una extensa entrevista con el DiarioAr, el presidente Alberto Fernández se metió de lleno en la interna del Frente de Todos y las disputas que hay cada rincón del espacio de cara a las próximas elecciones.

“Estoy pensando que vayan los que quieran presentarse, creo que al espacio hay que democratizarlo de una vez y para siempre. Tuvo estos años dos figuras muy centrales, como fueron Néstor y Cristina. El peronismo tiene cierta vocación a aceptar esa lógica porque nació de un caudillo enorme que fue Juan Perón, pero hubo un solo Perón en la historia, no nace uno por década”, aseveró el mandatario respecto a su posición favorable a unas PASO en el peronismo.

“Cuando Perón dijo que la organización vence el tiempo, lo que nos dijo es ‘yo me voy a morir, organícense para que esto perdure’. Para eso, la única forma de organizar un partido político es la democracia interna. No sé quién está en contra de la democratización del espacio, quiero creer que nadie. ¿Cómo se democratiza un espacio? Dejando que la gente vote“, subrayó.

En esta línea, trato de no definir a un “candidato propio” y volvió a señalar que lo mejor sería que los electores decidan: “Si te dijera ‘yo voy a poner un candidato’, tampoco estoy democratizando. Quizás, de todos los que salen, hay uno que me gusta mucho, o por ahí, a Cristina se le ocurre proponer uno que me parece maravilloso y digo ‘no está mal lo que dice Cristina’. Yo no tengo una pelea con Cristina, tengo una mirada propia, ni siquiera sé si diferente. La mejor época del peronismo fue cuando cuando fue a buscar a la gente y abrió sus puertas para que todos entren”.

Por último, sobre la “teoría de los tercios” que deslizó Cristina Fernández de Kirchner en sus últimas apariciones públicas, remató: “Es obvio que hay que trabajar para fidelizar el voto propio, el secreto es ir más allá de los fieles para poder garantizar un éxito. ¿De qué me sirve garantizar mi piso, mi tercio, y entrar en la segunda vuelta, si en esa instancia no sumo votos? A mi juicio, aspiracionalmente, dando por cierto que un tercio de los votantes nos acompaña, lo que necesitamos es ir en busca de una mayor acumulación de adhesiones. El secreto es romper los tercios“.

Comentarios

comentarios