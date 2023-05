Horacio Rodríguez Larreta llevó adelante este lunes la presentación formal de las pistolas Taser que comenzará a utilizar la Policía de la Ciudad en la Ciudad de Buenos Aires a partir de junio.

“Estas pistolas salvan vidas, la seguridad es un derecho básico y es la condición necesaria para una vida en libertad”, aseveró el mandatario porteño en el Centro de Monitoreo Urbano (CMU) de Chacarita, acompañado por el jefe de Gabinete, Felipe Miguel; el ministro de Seguridad, Eugenio Burzaco; el jefe de la Policía de la Ciudad, Gabriel Berard; la jefa del CMU; Raquel Cesanelli; y la subcomisario Cecilia Vegay.

“Con las Taser un delincuente que se acerca armado, con un cuchillo o fuera de sí, queda inmovilizado, evitando que se usen las armas de fuego que pueden generar consecuencias graves. Son armas no letales, que ayudan al policía a hacer su tarea de la mejor manera y que no ponen en riesgo la vida de nadie. Es tan evidente su eficacia que cuesta entender por qué son tan resistidas”, comentó luego.

En este marco, y en medio de una interna sin tregua dentro de Juntos por el Cambio, se metió en el panorama nacional y se mostró “duro” con el narcotráfico y la delincuencia: “El gobierno no sabe, no quiere, no puede solucionar el tema de la inseguridad. Hoy Buenos Aires es la capital más segura de toda Latinoamérica. Cuando los argentinos me elijan como presidente voy a poner toda la tecnología que desarrollamos en Buenos Aires a disposición de las policías de cada una de las provincias y de las fuerzas nacionales“.

“Voy a utilizar al Ejército para sellar las fronteras y custodiar la soberanía nacional, a destinar fuerzas nacionales como la Gendarmería al conurbano bonaerense, a Rosario y Córdoba, y a crear un cuerpo de elite para enfrentar el avance del narcotráfico en todo el territorio nacional”, prometió luego.

Por último, subrayó la necesidad de “aislar en las cárceles a los capos narcos, que hoy desde un celular mandan sicarios a matar gente; eso hoy con la tecnología es bien sencillo, además de sacarles los celulares hay que poner inhibidores de llamadas y se acabó, están incomunicados y no manejan más sus bandas como hoy”.

