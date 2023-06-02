🗓 viernes: CIELO PARCIALMENTE NUBLADO A NUBLADO con probabilidad de chaparrones durante la tarde/noche. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 15º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 21º.
🗓 sábado: CIELO PARCIALMENTE NUBLADO A ALGO NUBLADO. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 16º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 21º.
🗓 domingo: CIELO PARCIALMENTE NUBLADO A ALGO NUBLADO. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 17º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 19º.
🗓 LuneS: CIELO ALGO NUBLADO A PARCIALMENTE NUBLADO DURANTE TODA LA JORNADA. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 11º Y LA MÁXIMA RONDARÁ LOS 17º.
Para comentar debe estar registrado.