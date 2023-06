El jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta se mostró este lunes junto a Miguel Ángel Pichetto en medio de las fuertes discusiones y divisiones internas que atraviesan a los dirigentes del PRO por la ampliación de Juntos por el Cambio.

“Compartimos nuestra pasión por transformar la Argentina y la convicción de darle respaldo a nuestras fuerzas de seguridad. Estamos trabajando hace muchos años y lo vamos a seguir haciendo. Es un orgullo trabajar con él“, aseveró el precandidato presidencial ante los presentes.

Sobre la ampliación de la coalición opositora, con la inclusión de Juan Schiaretti, señaló: “Yo creo en la amplitud, necesitamos ampliarnos para ganarle al kirchnerismo con el mayor margen posible, para tener más representantes en el Congreso. Necesitamos un gobierno nacional lo más amplio posible”.

Y agregó: “Mi visión es la misma desde que iniciamos Cambiemos. Desde ahí nació nuestra vocación de ampliarnos. Hay muchos ejemplos de personas que se fueron sumando. Y que nos ayude a ganar de manera contundente y terminar con el flagelo del kirchnerismo“.

Por último, consultado sobre las críticas de Patricia Bullrich, esgrimió: “Yo he sido muy riguroso en que jamás me van a escuchar enfrentarme con nadie de Juntos por el Cambio, no contesto y no creo en eso. El valor de la unidad está por encima de cualquier discusión. La transformación que necesita la Argentina es muy profunda”.

