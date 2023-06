La crisis económica no le da descanso a los argentinos y la inflación erosiona el poder adquisitivo de la población mes a mes: no obstante esto, el transporte público no para de aumentar. Al incremento tarifario de colectivos y trenes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que empezó a regir la semana pasada se le sumó otro aumento sensible a partir de este lunes.

Según confirmó SBASE, y tal cual lo había anunciado el gobierno porteño hace algunos meses atrás, el subte sufrió una nueva suba, en este caso de $7 por lo que el boleto pasó a costar $74. El Premetro, por su parte, ya vale $26.

El objetivo, en base a lo que indicaron desde la empresa concesionaria, “es garantizar el mantenimiento y correcto funcionamiento del servicio”, en línea con la actualización tarifaria implementada por el gobierno nacional para el resto del transporte.

La última etapa del aumento escalonado tendrá lugar el 3 de septiembre próximo y será del 8,1%, por lo que el valor de un viaje en subte llegará a los $80.

