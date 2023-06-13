🗓 martes: CIELO despejado A parcialmente NUBLADO. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 3º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 12º.
🗓 miércoles: CIELO despejado a parcialmente nublado. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 5º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 14º.
🗓 jueves: CIELO ALGO NUBLADO A PARCIALMENTE NUBLADO DURANTE TODA LA JORNADA. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 6º Y LA MÁXIMA RONDARÁ LOS 14º.
🗓 viernes: CIELO DESPEJADO A PARCIALMENTE NUBLADO. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 7º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 15º.