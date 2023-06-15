🗓 jueves: CIELO ALGO NUBLADO A PARCIALMENTE NUBLADO DURANTE TODA LA JORNADA. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 6º Y LA MÁXIMA RONDARÁ LOS 14º.
🗓 viernes: CIELO DESPEJADO A PARCIALMENTE NUBLADO. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 7º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 15º.
🗓 sábado: CIELO nublado A mayormente NUBLADO. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 10º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 15º.
🗓 domingo: CIELO despejado a parcialmente nublado. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 12º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 17º.
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