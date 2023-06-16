🗓 sábado: CIELO nublado A mayormente NUBLADO. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 10º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 15º.
🗓 domingo: CIELO despejado a parcialmente nublado. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 12º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 17º.
🗓 lunes: CIELO NUBLADO A PARCIALMENTE NUBLADO DURANTE TODA LA JORNADA. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 11º Y LA MÁXIMA RONDARÁ LOS 17º.
🗓 martes: CIELO mayormente nublado A PARCIALMENTE NUBLADO. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 10º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 16º.
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