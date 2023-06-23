🗓 viernes: CIELO PARCIALMENTE NUBLADO DURANTE TODA LA JORNADA. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 10º Y LA MÁXIMA RONDARÁ LOS 18º.
🗓 sábado: CIELO algo nublado A PARCIALMENTE NUBLADO. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 12º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 19º.
🗓 Domingo: CIELO parcialmente nublado durante toda la jornada. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 9º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 17º.
🗓 lunes: CIELO MAYORMENTE NUBLADO A PARCIALMENTE NUBLADO. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 12º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 18º.