A pesar del lanzamiento de la candidatura de Eduardo “Wado” de Pedro, el sello Unión por la Patria pateó el tablero el viernes por la noche al anunciar una “lista de unidad” compuesta por Sergio Massa como precandidato a presidente y Agustín Rossi como su vicepresidente.

Por primera vez tras el anuncio, el actual jefe de gabinete habló com AM 750: “Yo he escuchado en muchos momentos en este fin de semana personas que interpelaban la fórmula. Me parece que está bien, tenemos un espacio con espíritu crítico. Massa está en nuestro espacio desde 2019 desde que el Frente Renovador se incorporó“.

En esta línea, analizó “lo que se juega” en las próximas elecciones: “En este escenario político electoral, donde va a haber tres espacios, se podría decir que hay tres espacios pero dos proyectos. Uno es el neoliberalismo y hay otro que es el proyecto nacional y popular“.

“No habrá un ajuste como lo entiende la derecha ni una devaluación brusca a pesar de que reconocemos el difícil momento que atraviesa el país. Este momento difícil tiene fecha de finalización entre fin de este año y el que viene. Vamos a tener una balanza comercial favorable y vamos a poder tener una mirada severa sobre el tipo de cambio“, advirtió luego.

Y remató: “Lo que hizo el gobierno todo este tiempo fue evitar una devaluación brusca. Fue resolver la puja a favor de los sectores más necesitados. Los dólares agro, el acuerdo con China, fue buscar condiciones que en un primero momento fueron desfavorables y lesionen lo menos posible. Estamos claramente a favor de la puja distributiva”.

