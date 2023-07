En las últimas horas, la Justicia realizó un allanamiento en la vivienda en la que cumple prisión domiciliaria Milagro Sala a partir de una denuncia donde la señalan como la responsable de instigar las manifestaciones contra la reforma constitucional que la semana pasada fueron reprimidas en la Provincia de Jujuy.

“Vinieron a la mañana, entraron de prepo, buscaban armas, plata, drogas y celulares. No encontraron nada porque no tengo nada. Me faltaron en respeto a mí y a los compañeros que vinieron de otras provincias a visitar a mi marido que se enteraron que estaba muy mal, está en sus últimos días de vida. Revisaron la casa, rompieron paredes, la verdad es que es indignante“, aseveró la dirigente social en diálogo con AM750.

“Siguen haciendo la película de que Milagro Sala es culpable de todo, así como Morales me culpa por hacer los cortes de ruta contra la reforma cuando yo no puedo dominar nada de los sindicatos. Eso me indigna, me usa como si yo fuera el payaso de su circo“, prosiguió con dureza.

“Este no es el primer operativo en mi casa. Cuando pasa algo en Jujuy lo primero que hace es culparme a mí, las protestas son fuertes. Esta semana reprimieron en varias localidades, quisieron parar una marcha de maestros y trabajadores del azúcar en San Salvador de Jujuy, protestando contra lar reforma constitucional”, agregó.

Y concluyó con un mensaje para Gerardo Morales: “Que de una vez por todas termine con este hostigamiento a mí y a mi familia, que se dedique al pueblo, que se reinstaure la democracia en Jujuy“.

