El cierre de alianzas y de listas no enfrió la interna de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires sino que la atizó: Martín Lousteau volvió a cargar contra Jorge Macri en su carrera por quién será el candidato del espacio en las próximas elecciones a jefe de gobierno porteño.

“Tengo un equipo trabajando en la Ciudad hace ocho años, rincón por rincón, como se merecen 3,2 millones de porteños. No es que de golpe traigo el equipo de Vicente López y digo es lo mismo, cuando su distrito tiene el tamaño de Belgrano“, aseveró el senador radical en una entrevista en el “Método Rebord”.

“Es bastante particular lo que pasa con Jorge Macri. Fue diputado provincial en 2005, también en 2009. En 2011 fue elegido Intendente en Vicente López, cuando como legislador tenía domicilia en San Fernando. Estuvo tres periodos, luego licencia y llega la Ciudad de Buenos Aires a competir“, subrayó.

“Yo no creo que su gestión haya sido buena. Y lo que no me gusta y peleo todo el tiempo es la doble vara. No puedo decir un día míralo a Uñac que puso al hermano. En la Ciudad de Buenos Aires en vez de discutir propuestas estamos discutiendo una impugnación. La constitución parece un chicle, estamos muy en el filo“, prosiguió.

Y remató, en un tiro de elevación para el PRO: “La verdad es raro para el espacio que pretende elevar la vara a de la institucionalidad y juega al límite de las interpretaciones”.

