El precandidato a presidente por Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, se diferenció una vez más de su principal contrincante dentro del espacio, Patricia Bullrich.

“El slogan que plantea es seguir por el mismo camino que ya no funcionó. Yo planteo algo distinto“, aseveró el actual jefe de gobierno porteño al intentar desmarcarse de la actual presidenta del PRO en diálogo con Todo Noticias.

“Ese tipo de propuestas ya fracasaron, sostienen que los adversarios son enemigos y el que no piensa como uno hay que matarlo. Yo nunca me puse a gritar: ‘Yo voy a sacar a los de la droga’. No. Los saqué y punto. Yo propongo algo diferente. Salir de esta tela de araña en la que estamos paralizados“, subrayó luego.

Y, a pesar de todo esto, matizó: “Yo no me peleo con Patricia. No hay un solo comentario crítico, negativo o alusiones personales a nadie de Juntos por el Cambio. No lo hago porque la unidad está por encima de todo y es necesaria para ganarle al kirchnerismo”.

Por último, consultado sobre la situación económica actual que atraviesa el país, respondió: “No hay soluciones mágicas. El que le diga que se soluciona de un día a otro es un mentiroso. Yo para ganar un voto más no voy a venir a mentirle a la gente”.

