El precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, presentó este viernes una serie de propuestas para “ponerle fin a la inflación” en una actividad oficial en el supermercado “El Económico”, de la localidad bonaerense de Morón.

“El gobierno de Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Sergio Massa y Máximo fracasó ante una inflación que es una tortura y uno de los dolores más concretos que sufrimos los argentinos hace décadas”, aseveró el actual jefe de gobierno porteño.

“Hay que tener un plan integral. Me fui a Israel a estudiar el plan de estabilización de 1985. Es estudiando los temas y no mandando militantes de La Cámpora a controlar o apretar supermercados. Eso no funcionó nunca y no va a funcionar”, agregó.

Las propuestas de Horacio Rodríguez Larreta:

“ Bajar el déficit fiscal , no gastar más de lo que ingresa” y “ llegar al déficit cero en el primer año” de gobierno. Para esto, afirmó, habrá que “revisar el presupuesto “línea por línea para sacar todo gasto innecesario”.

" Eliminar el déficit de las empresas públicas , Aerolíneas Argentinas y otras". "Todas las empresas del Estado van a tener que ser rentables".

" El Congreso no va a poder aprobar ninguna ley que implique un gasto si no se justifica de dónde sale los fondos".

" Modificar la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) para que sea realmente independiente" y que "las autoridades no puedan ser removidas políticamente".

"Trazar un sendero de salida del cepo cambiario hacia el final del primer año" de gestión. Lo que no dijo Larreta fue cuáles serán las consecuencias de esta medida: una profunda devaluación del peso con la consecuente pulverización del salario.

" Un muy agresivo plan de apertura de mercado para duplicar las exportaciones en seis años", añadió pero omitió decir que ello también implicaría la apertura de importaciones y su consecuente efecto destructivo en la producción nacional.

"Con todo esto vamos a poder recuperar el crédito" internacional para "permitir invertir a las empresas".

"Impulsar un nuevo acuerdo con las provincias de baja de impuestos. Vamos a retomar el camino que había iniciado Mauricio (Macri) con el pacto fiscal : reducir y ponerle topes a ingresos brutos y el impuesto a sellos".

"Con todas estas medidas, la novena propuesta es más bien un objetivo: que los salarios le ganen a la inflación. Al final del mandato (eventualmente en 2027) el salario real va a estar recuperado".

Fuente: Página 12 e Infobae

