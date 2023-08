Como suele suceder cada vez que buena parte de la oposición roza estos temas, Patricia Bullrich terminó envuelta en una polémica al deslizar que hay “militares injustamente presos” en las cárceles argentinas, en una clara referencia a quienes cometieron delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar ya que no hay ningún condenado por las torturas cometidas a soldados durante la Guerra de Malvinas.

“A muchos de los que lucharon en Malvinas por el bien de las Fuerzas Armadas les achacaron después una historia. Muchos terminaron injustamente presos sin el reconocimiento de haber estado luchando por la patria. Ése también es un tema del que hay que hablar y decirlo claramente“, espeto una de las precandidatas presidenciales de Juntos por el Cambio.

Y, como si fuera poco, la ex titular del Ministerio de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri calificó como “heroico” el comportamiento de las tres Fuerzas Armadas: “Vamos a trabajar para que todas estas injusticias se puedan solucionar”.

Las respuestas no se hicieron esperar. Ernesto Alonso, referente del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM)- La Plata, señaló: “Hay sectores políticos que reivindican no solo a aquellos que cometieron torturas en Malvinas sino también a quienes lo hicieron en los centros clandestinos”.

“Entre quienes definen como ‘veteranos’ de la Guerra de Malvinas hay de todo: torturadores, apropiadores y pilotos de los vuelos de la muerte. Pasar por Malvinas no implica no rendir cuentas. No puede haber un doble estándar: no se puede ser héroe y represor“, sentenció.

Por su parte, y en diálogo con Página 12, el titular de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, calificó sus dichos como una provocación.

“No hay nada que corregir en lo que fueron las condenas por crímenes de lesa humanidad que hacen a Argentina un ejemplo en el mundo. Quien tortura, quien viola y quien lleva adelante un genocidio no puede ser un héroe de guerra. Si se siguiera la teoría de Bullrich, Alfredo Astiz debería estar libre. Es una irresponsabilidad muy grande y lo que se lee es que está justificando algún tipo de amnistía para quienes fueron a Malvinas“, remató.

