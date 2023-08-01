🗓 martes: CIELO despejado a parcialmente nublado. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 14º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 26º.

🗓 miércoles: CIELO PARCIALMENTE NUBLADO A ALGO NUBLADO. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 17º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 23º.

🗓 jueves: CIELO PARCIALMENTE NUBLADO A algo nublado. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 10º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 16º.

🗓 viernes: CIELO ALGO NUBLADO A MAYORMENTE NUBLADO. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 7º Y LA MÁXIMA RONDARÁ LOS 18º.

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