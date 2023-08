“Votar a Sergio Massa es darle un cheque en blanco a una persona que no ha demostrado ser digna de confianza. Un candidato que plantea un giro a la derecha desde el punto de vista conceptual, macroeconómico, de una relación con el Poder Judicial y grupos empresarios”, aseveró Juan Grabois en diálogo con AM 750.

En esta línea, el precandidato presidencial por Unión por la Patria se refirió al cambio de “último momento” en la fórmula del oficialismo que propició su lanzamiento como presidente: “En nuestro campo político, veníamos con la ilusión de tener un candidato hijo de la generación diezmada, del 2001, un compañero que pueda expresar las ideas de Cristina”.

“Pero en las últimas horas antes del cierre hubo una suerte de ‘Golpe de Palacio‘ que cambió la situación y hubo un consenso parcial de que la fórmula sea Sergio Massa y Agustín Rossi”, agregó.

Y sobre su candidatura de último momento, ponderó la actitud de la vicepresidenta: “Por suerte, no fue magia, hubo una intervención de la compañera que sigue siendo la máxima referencia del movimiento nacional, para que la gente pueda votar dentro de UxP pueda votar por quienes tienen coherencia con las banderas históricas del movimiento“.

Por último, y en medio de las críticas, no desestimó terminar votando al actual titular del Ministerio de Economía de la Nación si no logra superarlo en las PASO: “No hay que tirar a la basura a ningún voto, no nos sobra nada. Está muy difícil la elección. Hay que trabajar agosto pensando en octubre“.

