En la recta final de cara a las PASO y en medio de una tensión imposible de maquillar dentro de Juntos por el Cambio y, fundamentalmente, dentro del PRO, el precandidato a jefe de gobierno porteño Martín Lousteau salió con los tapones de punta contra la denominada “ala dura” de la coalición.

“Mauricio Macri apoya a su primo y yo no me voy a enojar con Mauricio Macri. Es su derecho y punto. Yo me ocupo de construir nuestro espacio. El tono de interacción está generando lesiones en la expectativa colectiva y yo lo adjudico en parte a que el PRO no conoce mucho las internas”, aseveró el senador nacional en diálogo con CNN radio.

“En el PRO no están acostumbrados a las PASO, entonces la campaña se vuelve una suerte de disputa personal en los medios, algo que no es bueno para Juntos por el Cambio“, advirtió luego.

“Me parece un exceso criticar las posturas personales de distintos dirigentes. Hay dirigentes que están con Jorge Macri dentro de Juntos por el Cambio y otros que están con nosotros. A mí no se me ocurriría criticar a alguien porque está con otro porque es su postura personal. Estamos entrando en un estado de ánimo respecto a cuán importante es que alguien apoye a uno o a otro que me parece desmedido”, agregó.

“Estoy excesivamente acostumbrado a las PASO. Es una competencia como cualquiera, pero tiene algo de pimienta. Igualmente, tenés que entender que estás en el mismo espacio político y entonces tiene un límite, porque al día siguiente tenemos que estar juntos“, remató al resaltar sus orígenes radicales.

