🗓 viernes: CIELO ALGO NUBLADO A MAYORMENTE NUBLADO. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 7º Y LA MÁXIMA RONDARÁ LOS 18º.
🗓 sábado: CIELO DESPEJADO A PARCIALMENTE NUBLADO. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 6º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 15º.
🗓 domingo: cielo nublado con probabilidad de tormentas aisladas, mejorando hacia la tarde. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 15º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 22º.
🗓 lunes: CIELO PARCIALMENTE NUBLADO A NUBLADO. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 10º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 15º.
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