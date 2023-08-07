🗓 lunes: CIELO mayormente NUBLADO A algo NUBLADO. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 7º Y LA MÁXIMA RONDARÁ LOS 13º.
🗓 martes: CIELO parcialmente nublado A mayormente NUBLADO. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 6º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 14º.
🗓 miércoles: cielo parcialmente nublado durante toda la jornada. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 10º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 16º.
🗓 jueves: CIELO PARCIALMENTE NUBLADO A NUBLADO. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 13º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 18º.
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