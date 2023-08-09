🗓 miércoles: cielo parcialmente nublado durante toda la jornada. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 10º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 16º.

🗓 jueves: CIELO PARCIALMENTE NUBLADO A NUBLADO. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 13º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 18º.

🗓 viernes: CIELO MAYORMENTE NUBLADO A ALGO NUBLADO. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 13º Y LA MÁXIMA RONDARÁ LOS 18º.

🗓 sábado: CIELO PARCIALMENTE NUBLADO A MAYORMENTE NUBLADO. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 6º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 13º.

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