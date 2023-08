“Hablé con el ministro Sergio Berni. Me dijo en qué estado estaba la investigación porque esto no aparece primeramente en el 911, como algo policial sino desde la llamada del SAME que es municipal. Entonces surge recién después cuando da intervención la policía. Ahí se inicia la investigación. Estuvo Berni contándome qué pasó con el grupo que en un principio parecía vinculado y después se fue para Lanús a supervisar y estar con la fiscal”, aseveró Axel Kicillof en diálogo con Infobae.

“El ministerio de Salud, a cargo de Nicolás Kreplak, se ocupó de mandar un equipo a la escuela y con la familia, también con la madre de Morena que estaba de viaje. Ni bien nos enteramos intervino el equipo de asistencia a la víctima y también el Ministerio de Educación para ver cómo estaba la comunidad escolar con el equipo de orientación psicopedagogo”, explicó luego el gobernador bonaerense.

Y reveló: “Me puse a disposición de la familia, me comentó que estuvieron los equipos psicológicos y de asistencia. Tratando de resolver lo más prontamente todos los trámites y darles acompañamiento y la mayor contención posible”.

“La familia de Morena me pidió que haya celeridad en la Justicia. No hay forma de resolver el dolor que provoca esto. Me comprometí públicamente y lo que esperamos es que haya celeridad y se castigue a los responsables, por supuesto“, agregó luego.

Por último, sobre la inseguridad en el territorio y lo que se hace desde la gobernación, sentenció: “Lo venimos diciendo, nosotros estamos haciendo una transformación profunda de la Policía. Obviamente lo que duele es el crimen, pero también sus causas y consecuencias. Lo que hay que hacer es seguir trabajando para transformar la realidad que es tan dura. Desde que llegamos se hizo una inversión sin precedentes en todos los municipios de la provincia. No quiero parecer que estoy marcando el contraste, pero recibimos una Policía que había perdido el 26 puntos de salarios. Tuvimos que adquirir 4500 patrulleros, equiparar los sueldos con las fuerzas federales y cambios profundos en la profesionalización. Más tecnología, pero lo que pasa es que son problemáticas de difícil solución y lenta solución. Los frutos de todos estos cambios se van a ir viendo con el tiempo. No quiero hablar de las estadísticas porque no tiene ningún sentido un día como hoy“.

