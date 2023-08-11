🗓 viernes: CIELO MAYORMENTE NUBLADO A ALGO NUBLADO. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 13º Y LA MÁXIMA RONDARÁ LOS 18º.
🗓 sábado: CIELO PARCIALMENTE NUBLADO A MAYORMENTE NUBLADO. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 6º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 13º.
🗓 domingo: CIELO PARCIALMENTE NUBLADO DURANTE TODA LA JORNADA. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 3º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 16º.
🗓 lunes: CIELO PARCIALMENTE NUBLADO A NUBLADO. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 10º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 21º.
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