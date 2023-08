El candidato presidencial por la Libertad Avanza ratificó en las últimas horas su idea de reducir la cantidad de ministerios a ocho, de modo que quitará algunos clave y que son fundamentales para la población como el Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Obras Públicas: en su lugar, asegura que creará uno que se llamará Capital Humano.

Sin embargo, a medida que brinda más entrevistas televisivas, por streaming y radiales se puede explayar un poco más en sus ideas: por ejemplo, el plan de Javier Milei contempla también cerrar el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

A contrapelo de lo que sucede en los principales países del mundo y, fundamentalmente, en los más desarrollados, el dirigente libertario propone que los científicos, investigadores y becarios queden librados a su suerte.

“Que la Ciencia y la Tecnología queden en mano del sector privado. Que el Conicet quede en manos del sector privado“, aseguró en diálogo con LN+. “Que se ganen la plata sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad y mejor precio, como hace la gente de bien. ¿Qué productividad tienen?. ¿Qué han generado los científicos?“, espetó luego.

Las respuestas no tardaron en llegar: “Milei muestra una ignorancia enorme y la vocación colonial de su proyecto de país. Lo que no produce nuestra gente hay que comprarlo afuera y, cuando uno compra, la mayor parte de los recursos se van del país. Los países que él debe admirar y que llama libres son los que más invierten en ciencia y tecnología“, afirmó Daniel Filmus en declaraciones a Télam Radio.

“Hay que decirle que el año pasado la tercera exportación de la Argentina fue de economía del conocimiento: 7.000 millones de dólares. Es el Estado el que, a través de organismos muy similares al Conicet y a ministerios de Ciencia y Tecnología, invierte fuertemente sabiendo que esa inversión pública también tracciona la privada. Hoy los países del mundo pelean su desarrollo y competitividad a través de la ciencia y tecnología“, agregó el titular del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Por otra parte, la presidenta del Conicet, Ana Franchi, indicó en diálogo con Radio 10: “La ciencia y tecnología son soberanía. No hay país desarrollado que no invierta en ese sector. En la pandemia, el Conicet desarrolló en un mes y medio kits de diagnóstico en la Argentina y creó el kit de barbijos que se exportó, y gracias a eso entraron divisas; generó insumos de todo tipo que sirvieron acá y en el mundo. La ciencia y la tecnología son soberanía, no me imagino un país desarrollado que no invierta en ciencia y tecnología“.

“El desarrollo científico inicial está en el Estado, el trabajo de los científicos del Conicet impacta en nuestras vidas todos los días. Muchos desarrollos tecnológicos tienen éxito porque no buscan productividad sino mejorar la calidad de vida de la gente”, remató.

