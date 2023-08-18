🗓 viernes: CIELO MAYORMENTE NUBLADO A ALGO NUBLADO. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 12º Y LA MÁXIMA RONDARÁ LOS 16º.
🗓 sábado: CIELO PARCIALMENTE NUBLADO A ALGO NUBLADO. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 5º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 16º.
🗓 domingo: CIELO nublado a mayormente nublado. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 6º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 16º.
🗓 JUEVES: CIELO NUBLADO CON PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y LLOVIZNAS DURANTE LA tarde/noche. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 10º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 20º.