El titular del Ministerio de Seguridad de la Nación anunció este miércoles por la mañana que se conformará un comando unificado de las cuatro fuerzas federales, es decir, Policía, Prefectura, Gendarmería y PSA, para coordinar una estrategia común contra los saqueos y hechos violentos.

“Desde la semana pasada, tenemos detectados hechos delictivos a través de grupos de WhatsApp. Alguien lo está incentivando“, aseveró Aníbal Fernández en diálogo con la prensa.

“Lo que nos parece sensato es que si hay cosas por reclamar, tenemos que prestarle atención. No tenemos denuncias de violencia institucional, porque no es necesario. Pero cuando se pasan de la raya, con gestos de estas características, sin reprimir, serán detenidos y denunciados ante la Justicia. Es una causa muy dura, porque en definitiva se trata de un robo en poblado y en banda, que vamos a denunciar en tal forma para llegar a que las detenciones sean las que tengan que suceder”, explicó.

Por último, se despegó de Gabriela Cerruti y otros miembros del gobierno nacional que apuntaron directamente contra otros espacios políticos: “No son espontáneos, no es una casualidad, si yo tuviera quién está detrás, hubiese empezado por ahí. No tenemos datos fidedignos para decir que fue fulano o mengano, yo no lo puedo decir, ahora si otra persona del gobierno lo hizo sabrá por qué lo hizo”.

Comentarios

comentarios