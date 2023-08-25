🗓 viernes: CIELO parcialmente nublado a algo nublado. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 5º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 16º.
🗓 sábado: CIELO PARCIALMENTE NUBLADO A ALGO NUBLADO. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 5º Y LA MÁXIMA RONDARÁ LOS 16º.
🗓 domingo: CIELO algo NUBLADO a despejado TODA LA JORNADA. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 5º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 16º.
🗓 lunes: CIELO MAYORMENTE NUBLADO A PARCIALMENTE NUBLADO. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 7º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 16º.