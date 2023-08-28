🗓 lunes: CIELO parcialmente nublado a algo nublado. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 8º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 15º.
🗓 martes: CIELO PARCIALMENTE NUBLADO A ALGO NUBLADO. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 9º Y LA MÁXIMA RONDARÁ LOS 17º.
🗓 miércoles: CIELO algo NUBLADO a despejado TODA LA JORNADA. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 10º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 22º.
🗓 jueves: CIELO MAYORMENTE NUBLADO A PARCIALMENTE NUBLADO. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 9º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 17º.