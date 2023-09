“La sensación que tenemos es que estamos pasando un momento político muy especial, peligroso, cambiante. Hay una confusión pública que veo cuando se hacen encuestas en la calle, gente que no quiere votar, que no tiene interés y otros que ofenden a personas que no lo merecen. No es solamente en Argentina, es a nivel mundial. Hay una reacción social de la derecha que es preocupante“, aseguró Estela de Carlotto en una entrevista exclusiva con Página 12.

“Nosotros, después de lo que vivimos los últimos días, tenemos que tener la conciencia de la unidad de los que queremos un gobierno que no sea contrario a los derechos del pueblo. El candidato que salió primero es bastante imprevisible. El está diciendo todo lo que va a hacer y lo que va a hacer es escandaloso. Los que coincidimos en querer seguir manteniendo los ideales de esta democracia, que es la más larga de nuestra historia, tenemos que unirnos y tratar de hacer acciones solidarias, grupales, donde cada uno esté. Poder aportar esclarecimiento para la gente que dice que no vale la pena ir a votar, para los que están desengañados”, agregó.

Sobre la actitud que tomaron desde Abuelas de Plaza de Mayo tras recibir ataques por parte de Victoria Villarruel, señaló: “Nosotros no tenemos porqué recibir agravios, como ha pasado con esa señora tan impertinente. No vamos a quedarnos calladitas, vamos a salir a defendernos y a defender a los 30 mil desaparecidos, a nuestros nietos recuperados y a todos los que faltan, que los vamos a seguir buscando con la misma fuerza de siempre. No es un momento fácil, pero tampoco imposible de llevar adelante”.

De cara a lo que se viene, indicó: “Si una persona de más de 50, 60 años avala eso es porque vivió en otro planeta. La dictadura, la represión, Malvinas, todo eso lo vivimos y afectó a la sociedad y a nuestra gente. No hay justificativo en las personas de más edad, pero me preocupan los jóvenes, que a lo mejor van a votar por primera vez y están enganchados en esa melodía extraña de Milei de romper todo. Los jóvenes son en general de acciones fuertes, son de actuar y a lo mejor ejercen ese pensamiento equivocado. Hay que ayudarlos, todos nosotros”.

