En un acto con la cúpula de la CGT en la puerta del Ministerio de Economía y con miles de sindicalistas en las calles, Sergio Massa anunció que se elimina la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. ¿Qué implica esto? Que los empleados ya no lo abonarán.

De esta manera, confirmó que envía al Congreso de la Nación un proyecto de eliminación de la cuarta categoría de ganancias y que, mientras tanto, se le da luz verde al decreto que sube el piso salarial a partir del cual se tributa de los actuales $700.000 a $1.770.000.

El actual titular del Palacio de Hacienda y candidato a presidente por Unión por la Patria ratificó así que los empleados y jubilados que ganan más de $1.770.000 dejarán de tributar a partir de octubre: eso significa que unas 620.000 personas se librarán del gravamen. De esta manera, y según las estimaciones oficiales que trascendieron, sólo lo pagarán 80.000 trabajadores, que son CEOs, gerentes, subgerentes y jubilados de privilegio.

“Allá por 2015 un candidato a presidente les prometió que ningún trabajador iba a pagar ganancias. En aquel tiempo, tributaba el 12%. Cuatro años después el 30% lo pagaba. Nosotros en 2019 empezamos el camino de la disminución. Hoy son 700 mil, es decir, el 7%”, aseveró en alusión al ex presidente Mauricio Macri, actual líder de Juntos por el Cambio que, además, coquetea con Javier Milei.

“Para mí el salario no es ganancia, es remuneración, es el pago por el esfuerzo del trabajador. Queremos terminar con la locura de que el médico no quiere hacer guardias de más porque lo pierde en Ganancias. Que el docente no agarre otro laburo más. Que el camionero no tome un viaje al extranjero o lleve cargas peligrosas. Que el trabajador del Estado no quiera cobrar el presentismo”, continuó.

Y remató: “En los próximos 45 dias se juega el futuro de la Argentina, si somos país que defiende la educación, el trabajo, el soberano, la moneda, o si pierden sus derechos, sus posibilidad de educar a sus hijos en universidades públicas, el desarrollo industrial. Les pido de todo corazón. Depende de ustedes, o volvemos al 2015 o caminamos para adelante, a un país en el que vale la pena vivir“.

