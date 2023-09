“Ojalá no siga subiendo la carne, bajó luego de subir en agosto, y espero que las medidas del gobierno ayuden. Hace dos semanas aumentó mucho la carne y algo empezó a bajar, de a poquito”, aseveró Alberto Williams, presidente de la Asociación de Propietarios de Carnicerías de la Ciudad de Buenos Aires.

“Todos los cortes tuvieron una mínima baja de precios, los carniceros que tienen más gastos fijos tienen un aumento, son costos mensuales que se trasladan al precio”, explicó en diálogo con FM “Futurock”.

Y agregó: “El reintegro de la tarjeta de débito nos ayuda, pero otras medidas son para la venta en supermercados grandes. El supermercado puede bajar algunos precios porque tiene 10 mil productos, en carnicerías se venden dos o tres productos”.

“El problema es la inflación, el consumo no va a aumentar porque la gente ya ni puede pagar estos precios. De los tres hay uno solo de los candidatos que están diciendo las cosas, no dicen cómo van a solucionar el problema inflacionario. A mi la dolarización no me seduce para nada, yo quiero que mi país se maneje con moneda propia”, concluyó.

