El candidato a jefe de gobierno porteño de La Libertad Avanza volvió a ratificar su intención de privatizar las señales de televisión pública en caso de que su espacio gane las próximas elecciones y, en una entrevista televisiva, deslizó sorpresivos argumentos para justificar su postura.

Desde su condición de nieto de inmigrantes españoles, Ramiro Marra decidió atacar el contenido pedagógico del canal infantil Paka Paka: “Un chico que me dijo una vez que en Paka Paka decían que los españoles eran los malos y que los argentinos eran los buenos. Me parece que no es así”, señaló en un principio ante la mirada atónita de los entrevistadores.

"Yo soy español"



Ramiro Marra contó que un niño le comentó que "en Pakapaka decían que los españoles eran los malos" y, cuando el conductor le consultó por la cantidad de asesinatos ocurridos durante la Conquista, el candidato advirtió: "Tratá de respetar a mi patria". pic.twitter.com/r1riIpnjY1 — Corta 🏆 (@somoscorta) September 25, 2023

“Este es un país que en su Constitución dice que recibe a toda la gente que quiere vivir en él. Mis abuelos son migrantes, vinieron de España. Después nacieron mis padres y después yo, por eso es que tengo la sangre. No me gusta cómo está contada la historia ni la parcialidad que le pone Paka Paka“, prosiguió desconociendo los consensos a los que han llegado renombrados historiadores argentinos y de todo el mundo sobre la conquista española y el proceso independentista en América.

“¿Resulta que soy parte de un país que hizo las cosas mal? No entiendo adónde quieren llegar. Es la historia contada de una manera. A mí me la contaron de otra. Yo soy español. Vos sos argentino. Yo argentino y español, y no me gusta que cuenten la historia de una forma parcial“, agregó a pesar de que su interlocutor le recordó las matanzas de pueblos originarios que desató la corona española durante toda la conquista y el sometimiento en tiempos de la colonia.

Y remató poniendo su condición de español por sobre su condición de argentino: “Yo soy español, tengo pasaporte español, mis abuelos eran españoles. Mis abuelos no eran malos y yo no soy malo. Tratá de respetar a mi patria“.

Comentarios

comentarios