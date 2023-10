Los trabajadores nucleados en la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) llevaron adelante en la tarde del martes una movilización en el centro porteño, desde el Obelisco hacia la sede de la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires y al Ministerio de Trabajo de la Nación.

“Esta pelea es una pelea por la vida y no la vamos a perder bajo ningún punto de vista”, aseveró Roberto Pianelli, secretario general del gremio, en diálogo con la prensa.

“Vinimos a decir que la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad actúa de parte de la empresa Emova. El dueño del asbesto es el GCBA y Emova es una concesionaria que dio servicio durante 20 años con un material prohibido. Esto es un servicio publico y por eso está abierto, si fuera un edificio estaría cerrado, pero nosotros estamos conviviendo con un material cancerígeno por la necesidad de transportar gente“, subrayó el “metrodelegado”.

“De la Subsecretaria de Trabajo de Ciudad recibimos sólo respuestas parciales que no atacan al problema de fondo, porque no es la decisión del GCBA resolverlo. No hay plan de desasbestización, se habían comprometido a presentarlo hace un mes y en quince días dijeron que no hay plan“, agregó.

Y remató: “No tenemos lugares para que nuestros compañeros se puedan atender cuando se jubilan. Siguen incumpliendo el fallo que dice que todos los trabajadores tienen que estar bajo vigilancia médica y se niegan a discutir la baja de exposición a este material cancerígeno. Tenemos más de 80 compañeros enfermos, 7 con cáncer y 3 fallecidos”.

Comentarios

comentarios