Las cosas no están bien en Juntos por el Cambio que parece estar al borde de implosionar si sucede lo que las encuestas marcan: que la coalición saldría tercera y, por ende, quedaría afuera de un eventual ballotage.

En este contexto delicado, Mauricio Macri salió a echar más leña al fuego al asegurar desde Estados Unidos que “el mayor riesgo que representa Javier Milei es que esté aislado porque alguien aislado no puede cambiar las reglas de un país” y pedir que los legisladores de Juntos por el Cambio apoye “las reformas razonables” que intente pasar el libertario por el Congreso de la Nación en un supuesto gobierno de La Libertad Avanza.

La respuesta de la candidata de su partido, Patricia Bullrich, no se hizo esperar: “Estamos en el medio de una pelea electoral y no me parece que en este momento podamos discutir eso, porque justamente nuestra fortaleza en esta contienda electoral es nuestra capacidad parlamentaria. No es el momento para discutir ese tema“.

“Considero que no es conveniente en este momento que Mauricio Macri diga una cosa así. Cuando tenemos un punto fundamental para nosotros, no es el momento de discutirlo”, aseveró en diálogo con Urbana Play.

“Yo me las peleo, estoy con todos los gobernadores, intendentes y diputados y senadores de nuestra fuerza, que estamos trabajando de manera absolutamente unida. Discutiré con Mauricio Macri por qué hace una definición de este tipo, en un momento en el que nosotros estamos en una lucha diferente. Yo lo voy a debatir hoy con él porque me parece algo inconveniente“, remató.

