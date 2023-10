“Estoy recuperándome del golpe, tuve unos primeros días muy duros, muy golpeado, estuve hecho mierda al principio“, afirmó el actual el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en diálogo con LN+ al recordar cómo fueron los primeros días post derrota en las PASO.

“Tenía mucha ilusión. Yo me preparé mucho, estudié; más allá de mi experiencia pública, muchos años de conocer el Estado, los últimos años estudié, me metí, aprendí, conocí el país, fui a lugar donde nunca había estado”, explicó Horacio Rodríguez Larreta.

“Hasta el domingo a las 18 pensé que podía ganar la interna y llevar adelante el plan que tenia para la Argentina. Entre las 19 y las 21 empezó un proceso en el que no sabés si en tu equipo te dicen la verdad, de buena onda, tal vez no te dan el dato porque esperan mejores resultados de otras mesas. No la vi venir y no hay encuesta que valga“, agregó.

Respecto al rol de Mauricio Macri en la interna de Juntos por el Cambio, cómo le dio la espalda y jugó a favor de Patricia Bullrich, señaló: “No me cagó; tomó una posición producto de lo que él piensa que el país necesita y yo pienso algo diferente“.

Y, en esta línea, de cara a los comicios del próximo 22 de octubre, subrayo: “Patricia Bullrich va a entrar al ballotage, estoy convencido. Es la mejor candidata a presidenta que tiene la Argentina“.

Por último, se refirió a Javier Milei y sus chances de convertirse en el próximo presidente del país: “No es lo que quiero para gobernar la Argentina. Lo he dicho: no a la violencia, no a la agresión, no creo en eso. Yo propongo el acuerdo y viene el otro que propone pisarlo. Es exactamente lo contrario“.

