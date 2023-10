El jefe de gobierno porteño anunció durante la tarde/noche del miércoles que no apoyará a ninguno de los dos candidatos que competirán en la segunda vuelta electoral del 19 de noviembre: “Las dos opciones que tenemos para el balotaje son muy malas para todos los argentinos“, subrayó.

“Sergio Massa es la reelección del populismo kirchnerista. Es la reelección del desastre de este gobierno. La reelección de seguir con la hiperinflación. Y además sigue dándole a la maquinita de estar regalando pesos que cada día valen menos. Es darle la educación a los sindicalistas, a los Baradel, a cerrar escuelas, a los que adoctrinan políticamente. Es seguir viviendo con miedo. Seguir viviendo en un país tomado por las mafias, como zonas enteras de la Argentina. Y además es parche tras parche y después más parche. Toda improvisación y cada día estamos peor”, aseveró Horacio Rodríguez Larreta desde la sede porteña emplaza en Parque de los Patricios.

“Lo digo bien clarito, no hay ninguna posibilidad de que yo integre el gobierno kirchnerista. Ninguna posibilidad. Porque yo no me rindo, o sea, no me rindo ante la posibilidad de construir un país diferente; con valores que estoy seguro que compartimos con millones de argentinos, que son totalmente los opuestos a los que representa el kirchnerismo”, agregó.

Sobre Javier Milei, el mandatario porteño también fue más que crítico: “Es un nuevo populismo y es un salto al vacío. Yo no creo en nada de lo que propone. Lo dije clarito, salió un video esta semana que en realidad era antes de la PASO. No creo, no creo en la venta libre de armas, no creo en la venta de órganos, es un desastre. No creo en la dolarización sin dólares, que nos va a dar más inflación y más pobreza. No creo en la educación de los vouchers, para que son para unos sí, para otros no“.

Y sentenció: “No creo en los ataques, en los ataques a la prensa, en los ataques al Vaticano, a la Iglesia Católica. Milei está en los bordes de la democracia. Las ideas son malas. Son ideas peligrosas. Y además, agravadas por las formas. Construyó su carrera en base a la agresión y yo no creo que sea lo que la Argentina necesita. El tipo de mí dijo cualquier disparate. Creo que lo más suave, lo más elegante, es que me trató de rata. Me dijo que me iba a pisar con una silla”.

Por último, tras aclarar que mantendrá la “neutralidad” y quiere cohesión dentro de Juntos por el Cambio, despachó algo de bronca y cuestionamientos para con Mauricio Macri y Patricia Bullrich: “Fue una sorpresa la reunión entre Bullrich, Macri y Milei. Hay un claro malestar por reuniones secretas, que no ayudan nada a la unidad, sobre todo porque se había agendado una reunión del PRO y de Juntos por el Cambio. No sólo no fui invitado sino que no sabía nada“.

