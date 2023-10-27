🗓 viernes: CIELO algo nublado a mayormente nublado. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 15º Y LA MÁXIMA RONDARÁ LOS 27º.
🗓 sábado: CIELO parcialmente nublado a algo nublado. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 17º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 28º.
🗓 domingo: CIELO nublado con probabilidad de tormentas aisladas durante la mañana, mejorando hacia la tarde. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 20º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 25º.
🗓 lunes: CIELO nublado a mayormente nublado. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 13º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 22º.
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