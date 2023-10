Lejos de adoptar un tono conciliador o neutral, Martín Lousteau volvió a salir con los tapones de punta contra el ex presidente en medio de la peor crisis que sufre la coalición desde su fundación: “Mauricio Macri dejó Juntos por el Cambio y fundó el macrimileismo o mileimacrismo, se fue a otro espacio“, aseveró en diálogo con LN+.

“A pesar de que no tiene ningún cargo electivo en este momento, ni dentro de la coalición, ni de su partido, decide qué es lo que hace cuando no le gusta hacia dónde va la coalición. Le propongo que diga que no pertenece más a Juntos por el Cambio porque los valores que representan los que forman parte de la coalición no los comparte. Él no aceptó el lugar que le dio la gente“, subrayó.

Sobre el acercamiento a La Libertad Avanza, explicó: “Decidieron unilateralmente, al revés de lo que hicieron todos los partidos que se reunieron y tomaron una postura colectiva. Ellos decidieron hacer una conferencia de prensa, sin avisar, diciendo que se iban con Milei, traicionando todo lo que dijimos en la campaña y lo que aspiramos a representar. Me dio vergüenza“, resumió el senador y referente de la Unión Cívica Radical.

Y reveló que intentó contactar a Patricia Bullrich: “La llamé, le escribí y no me contestó. Lo llamé a Horacio Rodríguez Larreta y me dijo: ‘Sí va a haber una conferencia de prensa y que iba a ser algo a título personal’, pero lo primero que hicieron fue decir: ‘Estamos acá como fórmula que representamos 6 millones de votos’. Ahí dejaron a hablar a título personal”

“Siento una decepción muy grande respecto del panorama electoral. La cuestión es entre dos candidatos que no entusiasman nada. No sé bien qué voy a hacer”, concluyó.

