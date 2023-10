“Quien lidera la propuesta de cambio es Javier Milei y hay que tener la humildad de reconocerlo“, aseguró este viernes el ex presidente y fundador del PRO en diálogo con Radio Mitre, tras revelar que su hija Antonia “le pidió que lo apoyara” al candidato libertario en esta segunda vuelta.

“Esperemos que haya más moderación y que las cosas que no nos gustaron se corrijan para que realmente el cambio sea posible. Lo vi con una actitud más abierta a Javier”, prosiguió.

Lejos de un tono conciliador, Mauricio Macri apuntó directamente contra los sectores de Juntos por el Cambio que rechazaron el acuerdo y, especialmente, se ensañó con los dirigentes de la Unión Cívica Radical: “Ellos han tenido permanentemente reuniones con Massa, con Morales a la cabeza. Le han apoyado todas las leyes que Massa les pedía en contra de la decisión de la mayoría, aumento de impuestos, jubilaciones sin aportes… Morales, Yacobitti y Lousteau transando por detrás de nosotros“.

Y agregó: “Que Martín Lousteau trate de explicar dónde está parado, que diga que va a votar a Massa, no me extrañaría nada de alguien que siendo embajador en los Estados Unidos abandonó la embajada justo cuando el Presidente iba a visitar a los Estados Unidos. Que lo diga. Basta de tirar la piedra y esconder la mano”.

Por otro lado, también cuestionó a Elisa Carrió, de la Coalición Cívica, quien fue dura con la actitud del ex mandatario: “Cuando a la gente le gana el ego, se transforma en alguien que no puede construir nada bueno y lo que tenemos que lograr es recordar quién nos dio poder, que es la gente, y eso es para construir, no para dañar”.

Por último, admitió que está decidido a participar en las elecciones de Boca Juniors que tendrán lugar el próximo sábado 2 de diciembre: “Estoy trabajando activamente. Milei me dijo: ‘Quiero que me recuperes la alegría de ser hincha de Boca, la he perdido desde que Riquelme es presidente en ejercicio’. Ahí hubo otro punto de contacto”.

