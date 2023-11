“Tenemos que decidir si Massa continúa o no continúa, y con él no hay incertidumbres. Con Milei tenemos todas las incertidumbres, porque no lo conocemos, nunca gobernó, pero lo que yo puedo decir es que siempre que lo vi y las ocho o nueve veces que le hablé nunca me mintió; Massa me mintió siempre“, aseveró en las últimas horas Mauricio Macri en diálogo con Canal Trece y LN+.

El ex presidente destacó el acuerdo con el candidato libertario de cara al balotaje: “Percibe que va a tener que dar más tranquilidades y certezas. Incógnitas que pueden ser todas positivas. Del otro lado representa lo más horroroso que hemos vivido del kirchnerismo en el pasado y el desastroso presente bajo su conducción. No hay alternativa, porque esta alternativa no es viable, porque es más de lo mismo. Destrucción, mayor pobreza, cuando salgan los números de diciembre preparémonos”.

Y agregó: “Javier Milei tiene buenas intenciones. Está por verse cómo se organiza, que su temple se calme. El problema no es él, el problema es Sergio Massa y lo que nos ha gobernado hasta acá. A eso tenemos que decirle que no. En lo otro vamos a colaborar todos”.

Respecto de la interna dentro de Juntos por el Cambio, apuntó directamente contra Martín Lousteau y Gerardo Morales: “Lousteau y Morales son una minoría en el radicalismo y son perdedores. La mayoría de los radicales se han modernizado, ellos no representan el sentir del radicalismo. Quiero rescatar mucho que el radicalismo no tomó la posición pro Massa que tomaron estas personas con otros que los siguen. El resto del radicalismo, los mendocinos, correntinos, la provincia de Buenos Aires, los cordobeses, que han decidido mantener una neutralidad, pero día a día en sus distritos empiezan a trabajar con la propuesta de cambio”.

Por último, también deslizó críticas para con Horacio Rodríguez Larreta: “La propuesta de Horacio, él siendo quien tenía el mayor peso, hizo quedar a Juntos por el Cambio como una propuesta de cambio más tenue y Milei nos ganó la delantera del cambio decidido, profundo. Yo siempre decía que no es lo mismo el 23 que el 15. En 2015 había una vocación de cambio institucional, pero no total. Ahora hay una vocación de cambio total, hay que ser más audaces, hay que plantear un cambio radical, rápido, contundente“.

Comentarios

comentarios