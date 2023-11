El partido Izquierda Socialista, que se encuentra dentro del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad, llamó en las últimas horas “al voto crítico a Massa” ante el balotaje del 19 de noviembre tras rechazar al “ultraderechista Milei, que no deja de anunciarlo con su plan ‘motosierra’”’ contra el pueblo trabajador”.

“Planteamos No a Milei. No al voto a Milei. También desde Izquierda Socialista en el FIT Unidad decimos abiertamente que vamos a acompañar a esa franja de millones que votaron a Massa solo por buscar parar la llegada de Milei al gobierno. Lo hacemos llamando al voto crítico a Massa, que significa votarlo sin darle ningún apoyo político, ni al ministro-candidato Massa ni a su posible gobierno peronista o de unidad nacional. Acompañaremos a esos millones que, con la nariz tapada, van a votar a Massa solo para derrotar el 19 de noviembre en las urnas al ultraderechista Milei. A eso llamamos voto crítico. Llamar a votar críticamente por Massa no significa darle aval ni apoyo político. Lo hacemos desde una política de independencia de clase”, explicaron a través de un comunicado.

“Es un voto, no para apoyar al actual gobierno patronal y ajustador, ni a su política de aval al genocidio de Israel contra el pueblo palestino en Gaza, como lo venimos denunciando. Es un voto con la nariz tapada que acompaña a millones para intentar impedir que a partir del 10 de diciembre tengamos un gobierno de ultraderecha del facho de Milei, como por ejemplo, lo fue el de Bolsonaro en Brasil“, remataron.

Vale la pena recordar que esta postura contrasta con la adoptada en las últimas semanas por la izquierda. Por ejemplo, el Partido de Trabajadores Socialistas (PTS), que también pertenece al FIT-U y cuya referente es la abogada Myriam Bregman, señaló: “Llamamos a no votar a Milei, sin embargo desde la izquierda no podemos darle ningún tipo de apoyo político ni electoral a Massa“.

Desde el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), integrante del FIT-U, postularon: “Nuestra primera definición es llamar a los trabajadores y a jóvenes a no votar a Milei y su reaccionario proyecto antiderechos y negacionista al cual hay que ponerle un freno. No llamaremos al voto en blanco ni haremos campaña en ese sentido. No le daremos apoyo político a Massa“.

Por último, el Partido Obrero, fracción que se encuentra también integrando el FIT-U, resolvió: “No apoyamos políticamente ni votamos ni a Milei ni a Massa“.

